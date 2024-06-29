Белград, 29 июня, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Нападение с арбалетом на жандарма, охранявшего здание израильского посольства в Белграде, квалифицируется как теракт. Об этом заявил на брифинге 29 июня глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Global Look Press

«Несомненно, речь идёт о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», — сказал министр, слова которого приводит телеканал РТРС.

Дачич отметил, что расследованием происшествия занимается спецпрокуратура. Личность нападавшего пока не установлена.

Глава МВД уточнил, что правоохранители пытаются выяснить, помогал ли кто-то преступнику. Он рассказал, что силовики задержали несколько человек, которые находились рядом с другими полицейскими объектами и могут быть связаны с этой атакой.

Дачич подчеркнул, что, согласно неподтверждённой информации, указанные лица состоят в движении ваххабитов. Министр также добавил, что после теракта в Белграде усилили меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня мужчина, вооружённый арбалетом, напал на сотрудника жандармерии и нанёс ему ранения возле израильского посольства в Белграде. Ответным огнём страж порядка ранил злоумышленника, который впоследствии скончался. Жандарма доставили в центр скорой помощи для проведения операции по извлечению стрелы из шеи.