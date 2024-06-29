Белград, 29 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Сотрудника жандармерии у израильского посольства в Белграде ранили из арбалета, нападавшего нейтрализовали ответным огнём. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба МВД Сербии.

ANDREJ CUKIC/ЕРА/ТАСС

«Сегодня около 11:00 (12:00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею», — привела слова министра пресс-служба МВД.

При самообороне жандарм применил оружие. Нападавший впоследствии скончался в результате ранения.

Отмечается, что пострадавший полицейский находится в сознании, его доставили в центр скорой помощи, где проведут операцию по извлечению стрелы из шеи.

Как передавало ИА Регнум, в Германии скончался полицейский, получивший тяжёлое ранение при нападении в городе Мангейм. Инцидент произошёл 31 мая. Сотрудник полиции пытался обезвредить мужчину, который напал с ножом на активиста и блогера Михаэля Штюрценбергера.