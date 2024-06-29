Анкара, 29 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Россиянка погибла в дорожной аварии рядом с АЭС «Аккую» в Турции. Информацию подтвердили в посольстве в Анкаре.

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«По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России», — процитировала заявление «Российская газета».

Там отметили, что по инциденту поступает много противоречивой информации, и призвали ориентироваться исключительно на данные официальных источников.

Как передавало ИА Регнум, агентство IHA 29 июня сообщило о гибели россиянки и турка в результате дорожной аварии рядом с АЭС «Аккую». По информации агентства, в городе Мерсин попали два автобуса и легковой автомобиль. Перевозивший рабочих на стройплощадку «Аккую» автобус выехал на встречку — водитель потерял управление. Автобус столкнулся с легковушкой, в которой ехал турецкий военный, а затем врезался ещё в один автобус. После этого автобус с рабочими упал на бок.

В одном из двух автобусов ехала 38-летняя россиянка по фамилии Исмаилова.

По информации компании «Аккую Нуклеар», погиб водитель легкового автомобиля и пассажир одного из автобусов, а также пострадали десять человек. Их отправили в ближайшую больницу. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель одного из автобусов не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем и другим автобусом. Компания подчеркнула, что сотрудничает с правоохранительными органами для выявления всех обстоятельств происшествия.