Анкара, 29 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. В ДТП в Турции попали два автобуса со строителями АЭС «Аккую», сообщила пресс-служба проектной компании «Аккую Нуклеар».

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«Около 7:20 (совпадает с мск) на трассе Мерсин — Анталья возле посёлка Ышиклы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух служебных автобусов, перевозивших работников площадки строительства АЭС «Аккую», и легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

По информации компании, погиб водитель легкового автомобиля и пассажир одного из автобусов, а также пострадали 10 человек. Их отправили в ближайшую больницу.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель одного из автобусов не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем и другим автобусом.

Компания подчеркнула, что сотрудничает с правоохранительными органами для выявления всех обстоятельств происшествия. Если специалисты выявят нарушения, предприятие будет добиваться наказания виновных.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 июня агентство IHA сообщило, что в ДТП в городе Мерин водитель автобуса, перевозившего рабочих на стройплощадку «Аккую», потерял управление, что привело к столкновению с легковой машиной. После этого в них врезался ещё один автобус.

По информации издания, в аварии погибли 38-летняя россиянка и турецкий военный. Кроме того, издание сообщило о 35 пострадавших. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыли.

Строительство АЭС «Аккую» ведёт госкорпорация «Росатом». Первый энергоблок станции разрешили ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.