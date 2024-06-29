Балашиха, Московская область, 29 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Неосторожность при курении стала причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе. Об этом 29 июня сообщили в главном следственном управлении СК по Московской области.

МЧС России

«Предварительная причина возгорания ― неосторожное обращение с огнем при курении», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых четыре женщины. Они отравились продуктами горения.

Ранее Lenta.ru сообщала, что одна из жительниц общежития рассказала о неисправности проводки. Она также выступила с утверждением, что неоднократно уведомляла местные власти о необходимости ремонта.

Как передавало ИА Регнум, пожар в общежитии, расположенном на улице Керамической в Балашихе, произошёл в ночь на 29 июня. Площадь возгорания составила 40 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 63 специалиста и 23 единицы служебной техники. Пожар удалось полностью ликвидировать к 01:00 мск.

В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что в результате пожара погибли пять человек. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).