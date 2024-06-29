Москва, 29 июня, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии британского издания FourFourTwo.

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO/Global Look Press Георгий Мамардашвили

Так, голкипер «Валенсии» Мамардашвили расположился на десятой строчке рейтинга.

В тройку лучших вошли голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь «Манчестер Сити» и бразильской национальной команды Эдерсон Мораес. На третьем месте — голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген.

Кроме того, в топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo попали: Мик Меньян («Милан» и сборная Франции), Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии), Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины), Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии).

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня сборная Грузии уверенно переиграла команду Португалии в матче заключительного третьего тура группового этапа Европы-2024 со счётом 2:0. Грузинская команда впервые в истории вышла в плей-офф турнира. Забитыми мячами отметились экс-нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия и форвард «Метца» Жорж Микаутадзе.