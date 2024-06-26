Париж, 26 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Апелляционный суд Парижа приял решение оставить в силе ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в якобы применении химического оружия в 2013 году. Об этом 26 июня сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники.

Zuma/TASS Президент Сирии Башар Асад

По информации издания, апелляционный суд отклонил ходатайство Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT), которая просила аннулировать ордер на основании иммунитета, имеющегося у глав государств.

В PNAT также отмечали, что, по их мнению, вопрос о выдаче ордеров на арест президентов стран должны принимать международные, а не национальные суды.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября 2023 года суд в Париже выдал ордер на арест президента Сирии, обвиняемого в якобы применении химоружия в 2013 году. Кроме того, Франция выдала ордеры на арест брата сирийского лидера, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада и двух сирийских генералов, которых обвинили в преступлениях против человечества и соучастии в военных преступлениях.

Позднее в этот же день глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил ИА Регнум, что выданный Францией ордер на арест Асада не повлияет в действительности ни на что. По мнению эксперта, такой шаг Парижа является свидетельством беспомощности Франции в Африке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 ноября 2023 года прокомментировал выдачу Францией ордера на арест Асада. Глава МИД подчеркнул, что судебная система Запада — и на национальном уровне, и на международном — уже не раз доказывала свою предвзятость.