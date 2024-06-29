Тверь, 29 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны РФ в Тверской области. Инциденты произошли в ночь на 29 июня в Торопецком и Бологовском районах.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Пострадавших, разрушений нет, — сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Возгораний не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем».

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 29 июня украинские БПЛА сбиты в небе над четырьмя российскими регионами. Помимо Тверской области, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской и Белгородской областях, два летательных аппарата — в Республике Крым.