Балашиха, Московская область, 29 июня, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Причиной пожара в общежитии в Балашихе, в результате которого погибли пять человек, могла стать неисправная проводка. Об этом 29 июня сообщило издание Lenta.ru.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По информации источника, одна из жительниц общежития рассказала о неисправности проводки. Она также выступила с утверждением, что неоднократно уведомляла местные власти о необходимости ремонта.

На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. Официальная версия причины произошедшего пока не озвучивалась.

Как передавало ИА Регнум, пожар в общежитии, расположенном на улице Керамической в Балашихе, произошёл в ночь на 29 июня. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, к ликвидации пожара были привлечены 63 специалиста и 23 единицы служебной техники. Пожар удалось полностью ликвидировать к 01:00 мск.

В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что в результате пожара погибли пять человек. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).