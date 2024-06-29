Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 03:59 — ИА Регнум. На празднике российских выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге показали фрагмент аналогичного праздничного мероприятия, прошедшего в Мариуполе 24 июня. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса»

«Алые паруса» в Мариуполе прошли на берегу Азовского моря и начались с концерта, на котором выступили местные музыкальные коллективы. Для выпускников организовали световое шоу, а главным событием праздника стал торжественный проход яхты «Ассоль» под алыми парусами. В том празднике выпускников приняли участие более 250 человек. «Алые паруса» проводятся в Мариуполе с 2022 года, когда он стал городом — побратимом Санкт-Петербурга.

«Алые Паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году проходят в ночь на 29 июня на Дворцовой площади. Праздничный концерт открыл губернатор города Александр Беглов.

Как передавало ИА Регнум, перед началом мероприятий выпускникам Мариуполя, приехавшим на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург, вручили аттестаты. С поздравительными речами выступили глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Александр Беглов и врио главы администрации Мариуполя Олег Моргун. На праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 российских регионов, в том числе 500 выпускников из Мариуполя.