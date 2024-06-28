Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Выпускникам из Мариуполя, приехавшим на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, перед началом мероприятия вручили аттестаты. С поздравительной речью к выпускникам обратился глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Дорогие выпускники, сегодня очень важный и знаменательный день — ваш выпускной. Вы завершаете школу, прощаетесь с учителями и идёте дальше, во взрослую жизнь», — приводит его слова РЕН ТВ.

С завершением обучения в школе выпускников также поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Присоединившийся к поздравлениям временно исполняющий обязанности главы администрации Мариуполя Олег Моргун напомнил о значимости выбора подходящей профессии.

На праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 российских регионов, в том числе 500 выпускников из Мариуполя. По словам Беглова, всего было выпущено порядка 130 тысяч билетов.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня российских выпускников с окончанием школы поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что выпускной — это особый и очень волнующий момент для выпускников, так как для них теперь начинается совершенно новый этап более взрослой и самостоятельной жизни, на котором они будут принимать решения самостоятельно.

В Мариуполе праздник выпускников «Алые паруса» провели 23 июня. В мероприятии на побережье Азовского моря приняли участие более 250 человек, на празднике выступили местные творческие коллективы.