Балашиха, Московская область, 29 июня, 2024, 00:48 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек стали жертвами пожара, который произошёл в общежитии в Балашихе Московской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информацию приводит телеканал РЕН ТВ. Горящее здание располагается на улице Керамической. К месту происшествия направили пожарные расчёты. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в здании бывшего научно-исследовательского института во Фрязино в Подмосковье произошёл пожар, который успел охватить площадь в 5 тысяч квадратных метров.

В результате случившегося выгорели семь этажей. Пожар полностью потушили только днём 25 июня. В результате инцидента погибли шесть человек. Ещё один человек попал в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при пожаре. Ведомство назвало неисправность электропроводки одной из возможных причин возгорания.

Кроме того, СК РФ возбудил дело о халатности должностных лиц. После пожара арестовали замгендиректора компании «Исприн» и представителя собственника здания.