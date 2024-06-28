Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Краснодаре
Краснодар, 28 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В результате столкновения маршрутного такси и двух легковых автомобилей в Краснодаре пострадали, по предварительным данным, семь человек, включая трёх детей. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
Уточняется, что двигавшийся по улице Западный обход водитель автомобиля Hyundai при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшейся в том же направлении маршруткой, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, из них трое детей», — проинформировали в ведомстве.
По информации правоохранителей, пассажиры маршрутного такси в результате автомобильной аварии не пострадали.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого в России уточняется.
В Топкинском округе Кузбасса на трассе «Сибирь» 27 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Golden Dragon и грузовика. В результате этого пострадали 17 человек, включая троих детей.
Ранее в этот же день на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП движение транспорта по проспекту было на тот момент затруднено.