Краснодар, 28 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В результате столкновения маршрутного такси и двух легковых автомобилей в Краснодаре пострадали, по предварительным данным, семь человек, включая трёх детей. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Кадр из видео

Уточняется, что двигавшийся по улице Западный обход водитель автомобиля Hyundai при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшейся в том же направлении маршруткой, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, из них трое детей», — проинформировали в ведомстве.

По информации правоохранителей, пассажиры маршрутного такси в результате автомобильной аварии не пострадали.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого в России уточняется.

В Топкинском округе Кузбасса на трассе «Сибирь» 27 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Golden Dragon и грузовика. В результате этого пострадали 17 человек, включая троих детей.

Ранее в этот же день на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП движение транспорта по проспекту было на тот момент затруднено.