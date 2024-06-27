Москва, 27 июня, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто произошло на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики, сообщили 27 июня в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На путепроводе Текстильщики-2 произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отметили в пресс-службе ведомства.

По информации департамента, движение по Волгоградскому проспекту существенно затруднено в обоих направлениях. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших уточняют, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Кемеровской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Дорожная авария произошла в Топкинском округе в районе 08:40 мск на 235-м км трассы Р-255 «Сибирь». В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что водитель автобуса Golden Dragon не выбрал безопасную дистанцию. Произошло столкновение с грузовиком, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где шёл ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров, количество пострадавших уточняют.

14 июня пять автомобилей столкнулись на 37-м километре Московской кольцевой автодороги. Авария произошла в шестой полосе движения. В Департаменте транспорта отмечали, что движение автотранспорта в районе аварии было затруднено на расстоянии двух километров, и рекомендовали водителям в связи с этим выбирать пути объезда.