Москва, 28 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Владелец московского караоке-ресторана GAP&OLA, куда не пустили участника СВО, объяснил, что боец был одет не по формату заведения. По словам руководителя заведения Алексея Гапонова, внешний вид военнослужащего не соответствовал оформлению залов ресторана, а администрация приравняла камуфляжную одежду к спортивному костюму. Именно из-за этого между посетителями и представителями заведения разгорелся конфликт.

Александр в тот вечер гулял с близкими по Москве

Как ранее сообщало ИА Регнум, 26 июня приехавший в отпуск с СВО военнослужащий Александр не смог попасть в караоке-ресторан GAP&OLA на улице Маршала Захарова из-за того, что администратор на входе расценила его камуфляжную одежду как спортивный костюм и предложила внести за нарушение дресс-кода двойной депозит.

«В спортивном костюме мы обслуживаем, мы не против пропустить таких гостей, но за повышенный депозит, потому что они одеты не по формату. Потому что у нас совершенно другой стиль заведения: бархатные диваны, красивые люстры и высокая авторская кухня. Ну какой может быть спортивный костюм? Но даже если гость пришёл в таком виде, мы не отказываем в посещении. Если вы так хотите приходить к нам в спортивной одежде, то за свои хотелки заплатите в два раза больше депозит», — говорит директор караоке Алексей Гапонов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3898646" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Мужчина объяснил, что ничего не имеет против военнослужащих, к СВО и руководство, и персонал заведения относятся положительно, а к участникам спецоперации — с большим уважением. Но военная форма, на его взгляд, бывает разная и вызывает разные реакции.

«Мы совершенно адекватны ко всем гостям. Даже если они в форме, в нормальной форме. Если бы мужчина пришел в уставной форме или в парадном кителе, с медалями, да мы бы ему честь отдали и пустили бы его бесплатно», — утверждает Алексей. Владелец караоке-ресторана утверждает, что в сложившейся ситуации причина конфликта не столько во внешнем виде гостя, нежели в его поведении. Якобы гости вели себя агрессивно, угрожали расправой. Однако видеодоказательств своих слов Гапонов предоставить не смог, хотя один из сотрудников заведения все же записывал конфликт на камеру смартфона.

После инцидента сестра бойца попросила защитить его права и обратилась в организацию «Зов Народа». Оттуда соответствующее общение было отправлено в правоохранительные органы.