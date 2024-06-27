Москва, 27 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В Москве участнику СВО предложили внести за посещение караоке двойной депозит из-за того, что он был одет в камуфляж. Администратор заведения сослался на установленный правилами дресс-код, приравняв одежду бойца к спортивному костюму. Об этом ИА Регнум рассказала сестра военнослужащего.

ИА Регнум

Вечером 26 июня Наталья вместе со своим мужем, который уже 2 года возит гуманитарную помощь солдатам и братом-участником СВО гуляли по столице. Они посетили Красную площадь, а потом хотели отдохнуть в одном из заведений. Для досуга они выбрали караоке-ресторан GAP&OLA на улице Маршала Захарова. Но на входе возникли проблемы из-за одежды бойца.

ИА Регнум

«После прогулки мы приехали в караоке. Мне озвучили депозит в размере 2500 рублей. Про дресс-код ничего не говорили. Когда в караоке зашел мой брат в форме СВО, то ему сообщили, что для него депозит составляет 5000 рублей из-за военной формы» — рассказала Наталья ИА Регнум

Боец СВО имеет три медали, в том числе за мужество. Он служит в морской пехоте. Осенью прошлого года в районе Новомихайловки по колонне БТРов прилетели снаряды, и Александр вывел парней из-под огня, а также вытаскивал выживших. Он был дважды ранен, но возвращался на фронт. Дома его ждёт большая семья, Александр — многодетный отец и воспитывает 5 детей. Везде к нему относятся с большим уважением.

ИА Регнум

«Брат ходил по городу в военной форме и никого не смущал, мы очень им гордимся. Наши мужчины защищают нас и нашу страну, рискуя своей жизнью. Почему они должны стесняться этого, я не понимаю» — возмутилась сестра военного.

В самом караоке корреспонденту ИА Регнум сообщили, что у них действительно есть дресс-код. К ним можно в вечерних нарядах, костюмах или в одежде в стиле смарт-кэжуал. В другой одежде тоже пускают, но за нарушение установленного дресс-кода придется заплатить депозит больше обычного. Так же администратор ресторана утверждала, что боец вел себя агрессивно и угрожал, но предоставить аудио или видео доказательства в заведении отказались. На сайте караоке указано, что в заведение нежелательно приходить в спортивной одежде, о военной форме в правилах заведения ничего не сказано.

После произошедшего Наталья обратилась в полицию и в общественное движение «Зов Народа». Председатель организации Сергей Зайцев уже направил обращение в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Наталья надеется, что правоохранительные органы помогут восстановить справедливость и защитят права военнослужащего.