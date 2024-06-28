Варшава, 28 июня, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Польше создали агентство геопространственной разведки и спутниковых услуг. В церемонии открытия агентства 27 июня принял участие заместитель главы министерства национальной обороны страны Цезарь Томчик.

AP/TASS

«Создание агентства является началом нового этапа в использовании космоса Вооружёнными силами Польши», — заявил он на церемонии.

Агентство будет управлять спутниковыми системами. Первый польский военный спутник планируют запустить в 2025 году. Как уточнил Томчик, власти ускорили процесс вывода на орбиту первого военного спутника по сравнению с планами предыдущих лет.

Замглавы минобороны Польши добавил, что польские Вооружённые силы много лет использовали сторонние космические данные, в то время как спутниковые технологии необходимы для построения системы ПВО и реализации проекта «Восточный щит».

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что программой усиления безопасности, названной «Восточный щит», предусмотрены модернизация имеющихся сооружений и возведение новых фортификационных укреплений. В планах польских властей потратить на укрепление восточной границы $2,5 млрд.

Томчик 27 мая на презентации проекта «Восточный щит» заявил, что министерство обороны Польши планирует достроить линию оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией к 2028 году. Её общая протяжённость составит 700 км.