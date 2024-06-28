Нью-Дели, 28 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при обрушении части крыши в терминале аэропорта им. Индиры Ганди в Дели. Об этом 28 июня сообщил телеканал NDTV.

NDTV

Покрытие крыши и опорные балки рухнули на автомобили, припаркованные в зоне посадки и высадки. В ходе спасательных работ обнаружено тело мужчины в одной из машин, на которую упала железная балка.

Отмечается, что причиной обрушения стал сильный ливень.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минеральных Водах 17 мая. Огонь охватил кровлю строящегося сооружения на привокзальной площади воздушной гавани.

Пожар охватил площадь 150 квадратных метров. Аэропорт в это время продолжал работать в штатном режиме.