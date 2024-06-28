Москва, 28 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Чемпион мира по кикбоксингу и боец смешанных единоборств (ММА) из Латвии Константин Глухов 28 июня получил паспорт гражданина России.

Игорь Лазорин/ТАСС Константин Глухов

По данным «Матч ТВ», спортсмену вручили российский паспорт в Управлении по вопросам миграции столичного главка МВД.

Как отметил Глухов, он стал первым получившим гражданство России по новой федеральной программе репатриации.

В 2023 году боец ММА заявлял о желании отказаться от гражданства Латвии и стать гражданином России. До этого он несколько раз выступал на российских турнирах, однако большую часть карьеры представлял Латвию, потому что родился в Риге.

Кроме карьеры в кикбоксинге, Глухов на профессиональном уровне выступает в ММА, где на его счету 35 побед при 17 поражениях. Спортсмен выходил на ринг с такими бойцами, как Александр Емельяненко, Владимир Минеев и Кенни Гарнер.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил паспорт гражданина России. Спортсмену, чтобы попасть на российскую территорию, пришлось сбежать с чемпионата Европы, а затем пройти многочисленные проверки.