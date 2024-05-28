Москва, 28 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт, сообщил Telegram-канал Mash.

Известия/Дмитрий Коротаев

Мужчина сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию. После многочисленных проверок украинский спортсмен получил российские документы.

Кузнецов рассказал, что после 11-го класса он был вдохновлён идеей служить в армии. Мужчина пришёл в десантно-штурмовые войска. Его отправили в Львовскую область, в населённый пункт Старычи, где украинские военные встречались с западными кураторами, в частности, из Великобритании.

После попадания в госпиталь мужчина столкнулся с вымогательствами за лечение. По его словам, врач намекнул военным, что если они хотят подольше задержаться в госпитале, то нужно платить. После этого Кузнецов решил бежать из страны. Для этого военный решил стать спортсменом, чтобы иметь возможность выезжать за пределы Украины. Так в составе сборной Украины он поехал в Польшу на чемпионат Европы, откуда через Чехию попал в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года сбежавший из украинского футбольного клуба «Шахтёр» 19-летнийАлександр Роспутько подал документы на получение российского паспорта. Спортсмен сбежал после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24. Роспутько вместе с семьёй сбежал в Россию через Турцию.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уроженцу США хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным хоккейным клубом, подписав соглашение на три года.