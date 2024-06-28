Перу, 28 июня, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в Перу, сообщил 28 июня перуанский Геофизический институт.

Global Look Press/Florian Kopp/imageBROKER.com

Землетрясение произошло в 08:36 мск, его эпицентр находился в 54 км к юго-западу от города Каравели. Очаг залегал на глубине 42 км.

Информация о разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 46 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 127 км.