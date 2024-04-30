Москва, 30 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В 2023 году Россия импортировала 586 тысяч тонн. Главными поставщиками этого продукта питания стали Белоруссия, на которую пришлась почти половина от этого объёма, а также Бразилия и Парагвай. Об этом свидетельствуют открытые статистические данные.

Jon Sullivan

По данным статистики, в прошлом году Белоруссия поставила в Россию, предположительно, 293 тысячи тонн мяса. Эти объёмы рассчитали на основании информации Россельхознадзора, поскольку союзное государство не раскрывает данные о своей торговле.

Согласно данным платформы Comtrade и национальных статслужб, в тройку лидеров вошли Бразилия с объёмом поставок свыше 111 тысяч тонн, а также Парагвай, поставивший в Россию более 42 тысяч тонн, сообщило «РИА Новости». Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли Аргентина и Китай, у которых Россия приобрела почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн соответственно.

При этом Индия импортировала в Россию 10 тысяч тонн мясной продукции, Уругвай ― 8 тысяч тонн, Турция ― 7 тысяч тонн и Колумбия ― 2 тысячи тонн.

Отмечается, что основным в импорте стало мясо крупного рогатого скота и птицы. По данным Россельхознадзора, Россия купила 1,4 тысячи тонн свинины, 201 тысячу тонн говядины, 232 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Россия экспортировала 41 тыс. тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут превысить этот показатель на 11% и достичь почти 45 тыс. тонн. При этом основным покупателем останется Китай, на который приходится больше 50% поставок.

Специалисты отметили, что с 2014 года объём экспорта российской говядины увеличился почти в 16 раз. И на сегодня, по их утверждению, российское производство говяжьего мяса достаточно стабильно. Эксперты напомнили, что за последнее десятилетие объём выпускаемой продукции опускался ниже 1,6 млн тонн только два раза.

Генсекретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша 27 февраля заявил, что Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок зерновых, мяса и рыбы в Россию. Она добавила, что Бразилия приветствует поставки в страну российского дизельного топлива, а также планы по увеличению поставок российского природного газа.