Москва, 9 августа, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, обнаружили в фарше нескольких российских марок, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Александр Кряжев/РИА Новости

Специалисты проверили 18 торговых марок куриного фарша из десяти субъектов страны. Продукцию проверяли по 86 показателям. По результатам проверки сальмонеллу, листерии и другие бактерии обнаружили в продукции 16 из 18 торговых наименований. Так, нарушения выявили в фарше торговых марок «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Рококо», «Перекрёсток», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер», SPAR, «Троекурово», «Каждый день» и «Своя». При этом на российский «Знак качества» могут претендовать только две торговые марки: «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

В организации также рассказали, что компании уведомили о полученных результатах исследований.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% исследованных роллов «Филадельфия». Так, в 100% случаев во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов, и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявили превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ).

В Екатеринбурге в мае 2022 года обнаружили фарш, заражённый опасными бактериями. В ходе исследования выяснилось, что фарш заражён сальмонеллой группы С. Данные бактерии являются возбудителем опаснейшей кишечной инфекции. Они устойчивы к антибиотикам и выживают в условиях экстремального холода.