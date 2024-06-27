Киев, 28 июня, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко. Об этом в четверг, 27 июня, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Эту информацию подтвердил и сам бывший чиновник. По его словам, обыск прошёл в рамках дела, к которому он не имеет отношения. При этом позднее Тимошенко сообщил, что следователи изъяли у него телефон.

Отмечается, что НАБУ также провело обыски у покинувшего страну Юрия Голика, координировавшего один из правительственных проектов, направленный на улучшение транспортной, образовательной и спортивной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по нескольким статьям против бывшего замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова, подозреваемого в коррупции и декларировании недостоверной информации.

В мае министерство обороны Украины признало выявленные в ведомстве коррупционные риски. По словам замглавы ведомства Юрия Джигира, минобороны пересмотрело систему закупок через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в руководстве ведомства. Также он отметил, что специальная военная операция России выявила ряд специфических коррупционных рисков в украинском минобороны.