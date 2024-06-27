Вашингтон, 27 июня, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Выведенный из эксплуатации российский спутник «Ресурс-П» предположительно распался на околоземной орбите. Об этом заявило Космическое командование Вооружённых сил США (SPACECOM).

AP/TASS

В ведомстве утверждают, что это привело к образованию более 100 обломков.

«Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника «Ресурс-П», который произошёл на околоземной орбите 26 июня 2024 года, что привело к появлению свыше 100 отслеживаемых обломков», — говорится в заявлении на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Вместе с тем в SPACECOM заверили, что непосредственной угрозы для Международной космической станции (МКС) не выявлено. Специалисты командования продолжают следить за ситуацией.

Спутники, которые относятся к серии «Ресурс-П», используются для дистанционного зондирования земной поверхности. Распавшийся спутник вывели из эксплуатации в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2020 года астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл написал, что на околоземной орбите разрушился российский космический аппарат «Космос-2491». Он распался примерно на 10 фрагментов.

В сентябре 2022 года на околоземной орбите частичное разрушился американский телекоммуникационный спутник Galaxy 11. Специалисты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН обнаружили несколько малоразмерных обломков этого космического аппарата. Galaxy 11 находился в космосе с декабря 1999 года.