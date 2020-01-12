Вашингтон, 12 января, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Российский космический аппарат «Космос-2491» разрушился на околоземной орбите, сообщил 12 января астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл на своей странице в социальной сети Twitter.

Department of Defense Уничтожение спутника

Астроном рассказал, что изменение орбиты российского космического аппарата было зафиксировано в конце декабря 2019 года. После дальнейших наблюдений астрономы установили, что спутник был разрушен, в результате чего образовалось около 10 обломков.

Макдауэлл отметил, что разрушение спутника может быть вызвано тремя причинами: преднамеренное уничтожение, взрыв батареи или топлива, а также в результате случайного столкновения с другим космическим аппаратом или орбитальным мусором.

«Я склоняюсь к несчастному случаю, так как полагаю, что спутник не использовался уже несколько лет, однако полной уверенности нет», — подытожил астроном.

Напомним, космический аппарат «Космос-2491» был запущен в 2013 году. Официальное назначение объекта неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года американский журнал The National Interest рассказал, что спутники «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519» использовались российскими вооружёнными силами для испытания технологий выведения других космических аппаратов из строя.