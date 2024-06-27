Минск, 27 июня, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили продукцию военного назначения в одной из посылок, доставленных российской курьерской службой, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Государственный таможенный комитет Белоруссии

«В одной из посылок, которую доставила российская курьерская служба, перемещался авиационный турбовальный двигатель, предназначенный для ударного вертолета Ми-24», — заявили в ведомстве.

Сотрудники Оперативной таможни установили, что посылка предназначалась для гражданина Белоруссии 1967 года рождения. Мужчина планировал вывезти двигатель за пределы ЕАЭС.

Сотрудники таможни возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через границу вооружения и военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российская таможня не позволила вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. Пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов, отметили в ведомстве. По данным службы, нарушители собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы. Им грозит до 12 лет лишения свободы.