Москва, 24 мая, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Российская таможня не позволила вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила 24 мая пресс-служба ФТС в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Александр Кондратюк

«Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», — сказано в сообщении.

В ФТС добавили, что в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде военной техники. По данным службы, нарушители собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

«Совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей: половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе (на пути в Грузию), а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в Москве», — уточнила пресс-служба ФТС.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сотрудники управления ФТС по Чите задержали грузовой поезд, в одном из контейнеров которого обнаружили военную форму с символикой Вооружённых сил Украины (ВСУ). Товарный состав следовал через КНР в Польшу транзитом через Россию.

В товарной декларации говорилось, что в контейнерах находится спортивная и рабочая одежда, но таможенники, досматривая груз, выявили расхождения в заявленных характеристиках, включая плотность ткани. Сама форма было спрессована в вакуумной упаковке. Всего было задержано восемь грузовых контейнеров.