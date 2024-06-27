Москва, 27 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Москву в ближайшие дни придёт сильная жара. Жителям и гостям города необходимо быть осторожными и внимательными, сообщили в пресс-службе МЧС.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В дневные часы28,29,30 июня в Москве ожидается сильная жара 30…32 градуса», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в эти дни важно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве напомнили, что в жаркую стоит отказаться от разведения костров.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня москвичей предупреждали о порывистом ветре и дожде. МЧС рекомендовало водителям снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров, парковать машины вдали от деревьев. Кроме того, ведомство посоветовало пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

20 июня на Москву и Подмосковье обрушились шторм и «мегаливень», бушующий ветер повалил деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. Из-за непогоды закрылся Московский зоопарк, временно не работают фестивальные площадки, парки культуры и отдыха.

19 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений. Сильный дождь эксперт назвал «мегаливнем». По его словам, это явление объясняется особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении.