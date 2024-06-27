Вашингтон, 27 июня, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Бывший нападающий канадского клуба «Торонто» и автор первого хет-трика в истории сборной России по хоккею Сергей Березин скончался на 53-м году жизни. Об этом 27 июня сообщала пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

MapleLeafs Сергей Березин

«В среду скончался Сергей Березин, отыгравший семь сезонов в НХЛ. Ему было 52», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Причины смерти российского спортсмена не уточнили.

За свою карьеру Березин набрал 286 (160 + 126) очков в 502 матчах регулярных чемпионатов за «Торонто», «Финикс Койотс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Он также набрал 30 (13 + 17) очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

25 апреля 1995 года в матче со Швейцарией, который завершился со счётом 8:0, Березин стал автором первого хет-трика сборной России. В этом матче группового этапа чемпионата мира он забросил три шайбы. Также за сборную России хоккеист играл на Олимпиаде‑1994 в Лиллехаммере, а также на четырёх чемпионатах мира (1994, 1995, 1996 и 1998) и Кубке мира (1996).

С 1990 по 1994 год хоккеист выступал за воскресенский «Химик», с 1994 по 1996 год ―за германский клуб «Кёльнер Хайе». В 1996 году он перешёл в «Торонто Мейпл Лифс». Березин также выступал за московский ЦСКА в 2003–2004 годах.