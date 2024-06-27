МИД назвал юридически ничтожным решение ЕСПЧ по Крыму
Москва, 27 июня, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Обвинение Европейского суда по правам человека в адрес России в нарушении ряда статей конвенции в рамках иска Украины по Крыму является для РФ юридически ничтожным, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Григорий Лукьянцев.
«У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаём, какие — нет», — приводят его слова «Известия».
Также Лукьянцев напомнил, что Россия в 2022 году вышла из Совета Европы, что подразумевает в том числе выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Таким образом, Москва не признаёт и считает для себя юридически ничтожными любые решения ЕСПЧ.
Речь идёт об иске Украины против России, поданном в ЕСПЧ в марте 2014 года. Согласно утверждению украинских властей, с 27 февраля 2014 года в Республике Крым якобы были зафиксированы многочисленные нарушения Конвенции о защите прав человека. Большая палата ЕСПЧ признала лишь часть обвинений и сочла недоказанными остальные обвинения.
Как передавало ИА Регнум, 16 марта глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращение по случаю десятилетия с момента проведения референдума о воссоединении Крыма с РФ подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.