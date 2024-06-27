Москва, 27 июня, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Обвинение Европейского суда по правам человека в адрес России в нарушении ряда статей конвенции в рамках иска Украины по Крыму является для РФ юридически ничтожным, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел Григорий Лукьянцев.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаём, какие — нет», — приводят его слова «Известия».

Также Лукьянцев напомнил, что Россия в 2022 году вышла из Совета Европы, что подразумевает в том числе выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Таким образом, Москва не признаёт и считает для себя юридически ничтожными любые решения ЕСПЧ.

Речь идёт об иске Украины против России, поданном в ЕСПЧ в марте 2014 года. Согласно утверждению украинских властей, с 27 февраля 2014 года в Республике Крым якобы были зафиксированы многочисленные нарушения Конвенции о защите прав человека. Большая палата ЕСПЧ признала лишь часть обвинений и сочла недоказанными остальные обвинения.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращение по случаю десятилетия с момента проведения референдума о воссоединении Крыма с РФ подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.