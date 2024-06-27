Берлин, 27 июня, 2024, 04:01 — ИА Регнум. 26 июня завершились последние матчи заключительного третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 по футболу и стали известны все участники 1/8 финала плей-офф турнира. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

С первых мест из своих групп в основную стадию турнира вышли Германия, Австрия, Испания, Англия, Румыния и Португалия. Сборная Испании стала единственной командой, выигравшей все три матча групповой стадии.

Регламент турнира предусматривает возможность для четырёх из шести команд, занявших третьи места, попасть в плей-офф. Первые четыре позиции в соответствующем рейтинге благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и количеству набранных очков заняли Грузия, Нидерланды, Словакия и Словения.

Первый раунд плей-офф чемпионата Европы 2024 продлится четыре дня. 29 июня между собой сыграют Швейцария и Италия, Германия и Дания, 30 июня — Англия и Словакия, Испания и Грузия, 1 июля — Франция и Бельгия, Португалия и Словения, 2 июля — Румыния и Нидерланды, Австрия и Турция.

Как передавало ИА Регнум, сборная Грузии в матче третьего тура группового этапа одержала победу над Португалией со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились экс-нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия и форвард «Метца» Жорж Микаутадзе. Победа позволила сборной Грузии впервые в истории выйти в плей-офф Чемпионата Европы.