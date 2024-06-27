Замглавы СК Фёдоров предложил ввести уголовную ответственность для юрлиц
Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России предлагает ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Об этом на сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил замглавы ведомства Александр Фёдоров.
«Мне кажется, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален. Мир меняется, должно меняться представление о том правовом инструментарии, который позволяет учесть эти изменения», — указал он.
Он напомнил, что в других странах уже существуют и регулярно и эффективно используются инструменты наказаний для юридических лиц. В частности, к юрлицам применяются различные уголовно-правовые санкции, в том числе штрафы и ограничения на осуществление деятельности на определённый период и запрет на исполнение госзаказов.
Как передавало ИА Регнум, XII Петербургский международный юридический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня. Ожидается, в ПМЮФ примут участие свыше 4 тысяч представителей юридического сообщества из 80 и более стран. Президент Владимир Путин в ходе обращения к участникам форума отметил, что Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона во внутригосударственной жизни и на международной арене. По его словам, в сегодняшних условиях общепризнанные юридические нормы является фундаментом для работы по укреплению стабильности в мире, защиты территориальной целостности и суверенитета, прав и свобод человека.