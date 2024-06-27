Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России предлагает ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Об этом на сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил замглавы ведомства Александр Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Мне кажется, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален. Мир меняется, должно меняться представление о том правовом инструментарии, который позволяет учесть эти изменения», — указал он.

Он напомнил, что в других странах уже существуют и регулярно и эффективно используются инструменты наказаний для юридических лиц. В частности, к юрлицам применяются различные уголовно-правовые санкции, в том числе штрафы и ограничения на осуществление деятельности на определённый период и запрет на исполнение госзаказов.

Как передавало ИА Регнум, XII Петербургский международный юридический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня. Ожидается, в ПМЮФ примут участие свыше 4 тысяч представителей юридического сообщества из 80 и более стран. Президент Владимир Путин в ходе обращения к участникам форума отметил, что Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона во внутригосударственной жизни и на международной арене. По его словам, в сегодняшних условиях общепризнанные юридические нормы является фундаментом для работы по укреплению стабильности в мире, защиты территориальной целостности и суверенитета, прав и свобод человека.