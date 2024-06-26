Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал общественно-значимым событием открывшийся 26 июня в Санкт-Петербурге XII международный юридический форум. Обращение главы государства к участникам, организаторам и гостям мероприятия опубликовал сайт Кремля.

«Благодаря насыщенной повестке и представительному составу участников ваши встречи стали значимым общественным событием», — заявил Путин, добавив, что форум позволит обменяться опытом известным учёным-правоведам, экспертам и практикующим юристам.

Глава государства отметил, обращаясь к участникам форума, что Россия неизменно отстаивает принцип верховенства закона во внутригосударственной жизни и на международной арене. В сегодняшних условиях общепризнанные юридические нормы — это фундамент для работы по укреплению стабильности в мире, защите суверенитета и территориальной целостности стран, прав и свобод человека.

В решении общемировых и региональных проблем, в борьбе с общими угрозами, в развитии экономических и гуманитарных связей ключевая роль права неоспорима, подчеркнул президент.

Он напомнил, что Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. Страны — участники этого объединения стремятся к развитию эффективного правового регулирования, которое позволит укрепить продовольственную и энергобезопасность, а также внести вклад в сохранение окружающей среды и климата, создать справедливые правила мировой торговли и технологической кооперации.

«Мы готовы углублять сотрудничество в этих сферах и с другими странами, в первую очередь из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Уверен, что высказанные участниками форума предложения, рекомендации, идеи будут востребованы на практике», — заявил Путин, пожелав экспертам плодотворной работы и интересного общения.

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