Москва, 26 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк объявил о завершении карьеры.

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости Павел Дацюк

По его словам, это решение далось ему очень сложно.

«Хотелось ещё играть. Но я не смог себя обмануть, не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушёл огонь, который был со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея. Не стал себя обманывать и мотивировать», — рассказал журналистам 45-летний хоккеист.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 26 июня Дацюка включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Таким образом, он стал десятым российским спортсменом, попавшим в Зал хоккейной славы.

Дацюк в период с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт Ред Уингз» и дважды выиграл Кубок Стэнли (2002, 2008). В составе сборной России он побеждал на Олимпийских играх (2018) и чемпионате мира (2012). В 2017 году в составе петербургского СКА он стал обладателем Кубка Гагарина.

Дацюк является единственным в мире хоккеистом, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.