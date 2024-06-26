Вашингтон, 26 июня, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Павел Дацюк

Таким образом, российский хоккеист, выступавший за «Детройт Ред Уингз» в период с 2001 по 2016 год, стал десятым отечественным спортсменом, выбранным в Зал хоккейной славы.

В составе хоккейного клуба из штата Мичиган россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). Кроме того, Павел Дацюк является единственным в мире хоккеистом, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Профессиональную карьеру Дацюк завершил в июне 2022 года.

Российские хоккеисты не попадали в Зал хоккейной славы с 2020 года. Последним, кто пополнил список в 2019 году, стал защитник Сергей Зубов, выступавший за ЦСКА, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Даллас Старз» и СКА.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обошёл Павла Дацюка по набранным очками в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету Дацюка 918 очков (314 шайб + 604 передачи) в 953 играх в составе «Детройт Ред Уингз».