Вашингтон, 26 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Сомневающихся в адекватности приказов удерживать позиции офицеров украинской армии наказывают или отстраняют от должности. Об этом 26 июня написала американская газета The Washington Post со ссылкой на военных ВСУ.

Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Офицеры на уровнях батальонов и рот, которые подвергают сомнению приказы удерживать позиции, когда они считают, что было бы разумнее немного отойти, подвергаются наказанию или отстраняются от должностей», — отмечается в публикации.

По данным газеты, такого рода наказания способствуют подрыву боевого духа украинских военнослужащих и нарастанию недоверия к командованию ВСУ.

Как рассказал изданию один из украинских бойцов, он наблюдал, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения после того, как им приказывали предпринять такие действия вышестоящие генералы.

«Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40–100 метров, что повысило бы безопасность моей позиции», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая украинские СМИ сообщили, что вооружённый боец ВСУ во временно оккупированной Киевом части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев и медиков. После этого автомобиль с заложниками остановили и военного задержали, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Российские силовики в середине апреля нашли смартфон убитого на херсонском направлении военного украинских войск. В нём нашли видеозапись того, как офицер ВСУ избивает подчинённого и стреляет в его направлении из автомата.