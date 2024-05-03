Киев, 3 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённый автоматом боец украинских войск в контролируемой ВСУ части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев и медиков, ему грозит за это от пяти до восьми лет лишения свободы. Об этом 3 мая сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Global look Press/Kay Nietfeld/dpa

«В Херсонской области военный взял в заложники двух товарищей по службе и приказал ехать к медработникам — которых затем также взял в заложники», — проинформировало издание.

Уточняется, что инцидент произошёл 1 мая, когда украинский боец подошёл к двум своим сослуживцам с автоматом в руках и приказал отвезти его к медикам, которых также взял в заложники, после чего заставил их всех сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев.

Во время поездки автомобиль с заложниками остановили и военного задержали. По этому факту возбудили уголовное дело, по которому бойцу ВСУ грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля российские силовики обнаружили смартфон убитого на херсонском направлении украинского бойца. На телефоне нашли видео, на котором офицер ВСУ избивает подчинённого и стреляет в его направлении из автомата.

Российский разведывательный беспилотник 10 марта зафиксировал расстрел украинским офицером раненого бойца ВСУ. Уточнялось, что это произошло в районе Новомихайловки в ДНР.