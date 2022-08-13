Москва, 13 апреля, 2024, 06:50 — ИА Регнум. К силовикам РФ попал телефон убитого на херсонском направлении украинского военного. При просмотре смартфона было обнаружено видео, где офицер ВСУ избивает солдата. Об этом рассказали «РИА Новости» очевидцы, предоставив видео.

Иван Шилов ИА Регнум

На видео офицер наказывает подчинённого: нецензурно выражаясь, бьёт его и стреляет в его направлении из автомата.

«Был ли рядовой ранен, убит, или выстрелы были сделаны для острастки, пока выясняется», — пояснили сотрудники силового ведомства.

Ранее рядовые украинские военные, сдавшиеся в плен, неоднократно сообщали, что получали от офицеров ВСУ угрозы расстрелами за нежелание идти в «мясные» штурмы и десанты.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие украинской армии на фоне проблем на линии боевого соприкосновения начали всё чаще сдаваться в плен. Об этом 22 марта написал обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен.

Украинские бойцы застрелили замполита и командира, которые принуждали их идти на бесполезный штурм, рассказал военкор Юрий Котенок.

По данным Минобороны, украинское командование целенаправленно бросает личный состав в «мясные штурмы» без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в такие атаки бросают неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, высказываясь против объявления общей амнистии для дезертиров, рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого украинцы попали в окружение. Многие из них погибли.