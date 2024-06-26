Курск, 26 июня, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В меню суши-бара Sushi King в Курске, где отравились 13 человек, оказались роллы с названиями, напоминающие пищевые инфекции, следует из меню заведения.

Sushi King

Так, например, в меню можно встретить ролл «Хот-Стафилоккокай» за 160 рублей и ролл «Стрептококаи» за 240 рублей.

С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек. Все они употребляли в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в Sushi King. Специалисты теперь выявляют причину отравления.

Ранее, 26 июня, специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование по факту массового отравления в Курске. По данным ведомства, люди посещали суши-бар на Студенческой улице. Специалисты взяли пробы пищевой продукции для исследования и проверили санитарное состояние объекта. Предприятию вынесли запрет на осуществление деятельности, а материалы расследования передадут в суд.

В Москве в июне более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. СК возбудило уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.