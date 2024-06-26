Киев, 26 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. На Украине заочно предъявили обвинения российскому режиссёру фильмов «Курьер» и «Зимний вечер в Гаграх» Карену Шахназарову, сообщил 26 июня офис генерального прокурора.

Сергей Савостьянов/ТАСС Карен Шахназаров

Режиссёр получил подозрение от украинской прокуратуры за публичные высказывания в поддержку действий России на Украине и специальной военной операции.

Карен Шахназаров — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и общественный деятель. Лауреат трёх Государственных премий с 20 апреля 1998 года является генеральным директором и председателем правления киноконцерна «Мосфильм».

В апреле Служба безопасности Украины заочно обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Ей выдвинули обвинения по статьям о геноциде, посягательстве на территориальную целостность, пропаганде военных действий и оправдании действий России.

СБУ в апреле 2023 года обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви в поддержке России.