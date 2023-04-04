Киев, 4 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви в поддержке России.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По утверждению ведомства, бывший служитель храма «поддержал вооружённую агрессию России», и у СБУ есть доказательства этому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении другого священнослужителя канонической УПЦ Национальная полиция Украины завела уголовное дело. Он повредил оборудование оператора, который снимал сюжет на территории Киево-Печерской лавры, чем, по версии следствия, воспрепятствовал журналистской деятельности.