СБУ обвинила священика Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
СБУ обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
Киев, 4 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины обвинила бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви в поддержке России.
Иван Шилов ИА REGNUM
СБУ
По утверждению ведомства, бывший служитель храма «поддержал вооружённую агрессию России», и у СБУ есть доказательства этому.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении другого священнослужителя канонической УПЦ Национальная полиция Украины завела уголовное дело. Он повредил оборудование оператора, который снимал сюжет на территории Киево-Печерской лавры, чем, по версии следствия, воспрепятствовал журналистской деятельности.