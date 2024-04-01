Киев, 1 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины 1 апреля заочно обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.

ТАСС/Валерий Шарифулин

Как стало известно, её обвинили по статьям о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий и оправдании действий России, которые на Украине называют «агрессией». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По материалам СБУ, в марте 2023 года Симоньян уже было доложено о подозрении на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года оперативники ФСБ предотвратили покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак, подготовку к которым вели украинские спецслужбы. По данным ФСБ, неонацистов задержали в Москве и Рязанской области, они проводили разведку по адресам Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны, дубинки, ножи, кастеты и наручники. В СБУ им пообещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство. Сама Симоньян позитивно отреагировала на задержание нацистов, выразив поддержку российским силовикам.