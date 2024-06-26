Москва, 26 июня, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Награждённый президентом России Владимиром Путиным за заслуги в развитии отечественной науки академик Валентин Чантурия вместе с женой больше недели передавали мошенниками деньги, в общей сложности они лишились 21 миллиона рублей. Часть этих средств семье профессоров пришлось занимать у родственников. Всё произошло из-за того, что учёный поверил преступникам, которые представлялись сотрудниками московской мэрии, МВД, ФСБ и Центробанка. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Николай Галкин/ТАСС Валентин Чантурия

22 июня в полицию обратился 85-летний профессор и академик РАН Валентин Чантурия. Доктор наук рассказал оперативникам, что стал жертвой мошенников. Впервые преступники связались с ним 13 июня, в этот день Валентину Алексеевичу позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником МВД. Уверенный голос в трубке объяснил академику, что он попал под подозрение в преступных действиях, а именно переводе денежных средств на Украину. Мужчина убедил профессора в том, что необходимо как можно скорее сделать всё возможное, что обезопасить оставшиеся на счетах деньги. Для этого нужно обналичить все имеющиеся счета и передать средства «внештатному сотруднику Банка России». Валентин Алексеевич согласился выполнить все необходимые директивы и даже привлёк к этому свою 68-летнюю супругу Елену Леонидовну — доктора технических наук и профессора. Супругам по очереди звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками разных ведомств и давали указания, как действовать.

«13 июня 68-летняя супруга заявителя по договорённости с мужем сняла с его счёта денежные средства в размере 2 000 000 рублей и передала их в пакете пришедшему к их дому неизвестному мужчине. На следующий день женщина обналичила ещё 3 600 000 рублей и снова передала тому же человеку», — рассказал собеседник агентства.

Через несколько дней, 17 июня, и сам академик подключился к процедуре «спасения» денег от преступного использования. Он сам обналичил очередные 2 700 000 рублей и принёс жене. Она снова договорилась о встрече с курьером и отдала очередную посылку. Неизвестный мужчина приезжал к их дому на Новочеркасском бульваре каждый день, иногда по несколько раз. К 20 июня очередь дошла до сбережений в валюте. Супруги передали курьеру 10 000 долларов США и 11 000 Евро, которые хранили дома. 21 июня академик уже расстался со всеми деньгами и был вынужден занимать у родственников крупные суммы. Лишь оказавшись в долгах, профессор и его жена поняли, что стали жертвой мошенников.

«Преступными действиями неустановленных следствием лиц 68-летней жительнице Москвы причинен материальный ущерб на сумму 5 100 000 рублей, а её 85-летнему супругу — на сумму 15 762 590 рублей, общая сумма ущерба составила 20 862 590 рублей, что является особо крупным размером», — рассказал собеседник агентства.

23 июня по заявлению супругов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас по делу ведётся следствие. Полиция устанавливает личность курьера.

Валентин Алексеевич Чантурия родился 15 октября 1938 года. Он известный советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор и академик РАН. Область его работы связана с обогащением полезных ископаемых. Валентин Алексеевич работал в Институте горного дела, Институте обогащения твёрдых горючих ископаемых, Институте физики Земли и преподавал в Московском государственном горном университете (сейчас — Горный институт НИТУ «МИСиС»).

Чантурия до сих пор является сотрудником Института проблем комплексного освоения недр РАН, он был председателем Оргкомитета по проведению XXIX Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых, который прошёл в Москве в 2018 году.

Валентин Алексеевич выпустил более 350 научных работ и был учителем более 40 докторов и кандидатов наук. За свою работу он был удостоен множества наград, в том числе двух орденов «За заслуги перед Отечеством» — 3-й и 4-й степеней, Премий Правительства и Президента РФ.

В начале 2024 года Чантурия был награждён Почётной грамотой Президента РФ за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.