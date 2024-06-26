Париж, 26 июня, 2024, 10:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день 80% целей в зоне украинского конфликта уничтожается с помощью FPV-дронов, однако эта ситуация быстро изменится. Такое мнение 19 июня высказал начальник штаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль в беседе с изданием Defense News.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Шилля, наблюдаемое сегодня на поле боя господство маленьких примитивных FPV-дронов является лишь кратковременным эпизодом.

«Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита (ПВО и РЭБ. — Прим. ред.). Но щит усовершенствуют», — сказал он.

При этом французский генерал признал, что сейчас 80% целей в зоне конфликта на Украине уничтожают именно FPV-дронами, однако отметил, что эта ситуация изменится, а потому он считает верным выбор Франции в пользу манёвренных вооружённых сил со средней бронетехникой.

Шилль добавил, что такие беспилотники нельзя сравнить с артиллерийскими снарядами, так как они очень быстро устаревают из-за того, что техника и рабочие частоты раз в несколько месяцев обновляются. А снаряды можно хранить десятилетиями.

Как сообщало ИА Регнум, глава британского подразделения французской промышленной группы Thales Алекс Крессвел 23 июня заявил, что компания уже в 2025 году может представить тепловое оружие для уничтожения сразу нескольких дронов. По его словам, новинка может стать самой доступной альтернативой современным комплексам противоракетной обороны.

В январе танки Вооружённых сил России стали применять комплексы подавления FPV-дронов. А 5 апреля в России создали помехозащищённые системы связи для FPV-дронов, в результате чего дальность полёта российских беспилотников возросла до 100–130 километров.