Лондон, 23 июня, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Британское подразделение французской промышленной группы Thales уже в 2025 году может представить тепловое оружие, уничтожающее сразу несколько БПЛА, передаёт газета Financial Times со ссылкой на главу подразделения Алекса Крессвела.

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«Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы», — заявил Крессвелл.

По его данным, новое вооружение может стать наиболее доступной альтернативой современным комплексам противоракетной обороны. Стоимость одного раза использования будет составлять всего десять пенсов (0,12 долларов — ред.). Оружие разрабатывают в рамках соглашения с министерством обороны Великобритании, говорится в публикации.

В материале также отметили, что дальность действия системы составит один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн или импульсов, которые создают помехи для электроники движущейся цели. Алекс Крассвел добавил, что данное оружие можно будет устанавливать ​​на военной технике.

Французская промышленная группа Thales 19 июня сообщила, что подписала три стратегических соглашения с Украиной, включая договор о намерениях создать совместное предприятие на Украине для упрощения поставок оборудования. Париж заявил, что намерен перейти от передачи военной помощи Киеву до продажи вооружений. По мнению главы МО Франции Себастьяна Лекорню, конфликт на Украине — «хорошая возможность» для французских оборонных компаний, которые заключают партнёрства о совместном производстве вооружений на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 14 января танки ВС России в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов противника. 5 апреля стало известно о том, что в России разработали помехозащищённые системы связи для FPV-дронов. Благодаря этому дальность полёта российских БПЛА выросла до 100–130 километров.