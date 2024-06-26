Соликамск, Пермский край, 26 июня, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Вспышка метана произошла на руднике компании «Уралкалий» в городе Соликамске в Пермском крае, сообщили 26 июня в пресс-службе этой организации.

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По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Другие детали случившегося не приводятся.

В «Уралкалии» отметили, что вывели сотрудников из рудника на поверхность.

«Задействован план ликвидации последствий аварии, персонал выведен на поверхность», — указали представители компании, сообщение которых цитирует Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2023 года в городе Караганде в Казахстане произошла авария на шахте имени Костенко компании «Арселормиттал Темиртау». После возгорания на объекте последовал взрыв метано-воздушной смеси.

В конце ноября 2023 года в городе Удачный в Якутии произошёл выброс метана на руднике. В результате ЧП погибли по меньшей мере трое человек и ещё двое пострадали.