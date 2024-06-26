Мариуполь, ДНР, 26 июня, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Бригадный генерал Андрей Гнатов, назначенный главой киевского режима Владимиром Зеленским на должность командующего Объединёнными силами ВСУ, в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчинённых», — приводит слова Рогова «Газета.Ru».

Он также подчеркнул, что Гнатов является военным преступником, по приказу которого весной 2022 года в Мариуполе совершались военные преступления.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Владимир Зеленский утвердил замену командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова. По данным СМИ, Гнатов претендовал на руководящие должности в украинских войсках с февраля, после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.