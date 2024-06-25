Брюссель, 25 июня, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза (ЕС) договорились выдвинуть кандидатом на пост главы Евросовета бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту, сообщило 25 июня издание DPA.

EPA/ТАСС

Издание заявило, что получило эту информацию из «переговорных кругов».

Действующим главой Евросовета является Шарль Мишель, занимающий этот пост с 1 декабря 2019 года. Срок его полномочий истекает в конце 2024 года. Он с октября 2014 года по октябрь 2019 года был премьер-министром Бельгии.

В январе 2024 года СМИ сообщили о планах Мишеля баллотироваться на выборах в Европарламент, что потребовало бы от него досрочного ухода с поста главы Евросовета. Газета Financial Times в том же месяце заявила, что он передумал и решил остаться на посту.

Кошта досрочно ушёл в отставку с поста главы правительства Португалии в ноябре 2023 года. Он сделал это на фоне коррупционного скандала в правительстве, после обыска в своей резиденции.