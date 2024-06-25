Москва, 25 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Новую прогулочную набережную обустроят на территории музея-заповедника «Коломенское» в Юго-восточном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба городского хозяйства

Он отметил, что набережная появится в рамках масштабного обновления территории музея-заповедника.

«Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужа и проведем благоустройство 3,5 километров набережной Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста», — рассказал Бирюков.

По его словам, на время работ закрыли участок от пересечения улиц Жужи и Нижней до окончания причальной зоны. На участке специалисты модернизируют инженерные сети и сделают основания под новые инфраструктурные объекты. От причальной зоны до Коломенского ручья обустроят экотропу.

На набережной появятся удобные подходы к воде, беговая дорожка, павильоны питания и проката. Отдельно обустроят свадебный сад с церемониальным павильоном и регулярным садом.

Причальную площадку «Коломенское» ожидает реконструкция. Там разместят павильоны речного транспорта, зал ожиданий и другие локации.

Расширение набережной позволит выделить место под беговую дорожку. Зимой там планируют организовывать линейный каток протяженностью около 1,8 км. В южной части набережной разместят павильон с раздевалками, пункт проката, зону отдыха у воды и более 10 полей для игры в пляжный волейбол.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» организаторам мероприятий в качестве площадок предложили городские набережные. Выбрать можно локации на ВДНХ, у Южного речного вокзала, у парка «Печатники» или парка «Музеон», а также набережную в Лужниках. Каждая из них имеет свои особенности, которые позволят устраивать творческие и спортивные мастер-классы, проводить квесты или концерты.